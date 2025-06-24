Evde Yangın: Astım Hastası Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Evde Yangın: Astım Hastası Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde, yalnız yaşayan 74 yaşındaki astım hastası Vesile Oturmazer, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evde yalnız yaşayan astım hastası yaşlı kadın, çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 857 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üstünde çıktı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan, astım hastası ve solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Vesile Oturmazer'in kaldığı daireden çıkan dumanları ve alevleri gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürülürken evde Vesile Oturmazer'in cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıktığı evde Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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