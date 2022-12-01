Evde televizyon izleyen koca, eşinin sözlerini duyunca çılgına döndü! Bıçağı defalarca kadına sapladı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nurgül Ç., televizyon izlediği sırada eşinin kendisiyle ilgilenmediğinden dert yandı. Eşinin bu sözlerini duyan adam ise aralarında yaşanan tartışmanın ardından talihsiz kadını 6 yerinden bıçakladı. Mesudiye Mahallesi Sakin sokakta bulunan bir evde meydana gelen olaya göre Meriç Ç.(29), eşi Nurgül Ç.ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli eş Meriç ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Meriç Bursa 3. Sayfa Haberler

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