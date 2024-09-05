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Evde geçirdiği kaza sonrası entübe edilen Reha Muhtar'dan haber var

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Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 65 yaşındaki ünlü spiker-sunucu Reha Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Muhtar'ın ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği aktarıldı.

Bir döneme damga vuran ünlü spiker-sunucu Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Reha Muhtar'dan iyi haberler geldi.

CİĞERLERİNDEKİ RAHATSIZLIK AZALDI

65 yaşındaki Muhtar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken ciğerlerindeki rahatsızlığın azaldığı ifade edildi.

Halk TV'nin haberine göre tedavisine yoğun bakımda devam edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumundaki iyileşme sevenlerini de bir hayli mutlu etti.

NE OLMUŞTU?

Reha Muhtar 20 Ağustos'ta gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Reha Muhtar 3-sayfa Magazin Sağlık Yaşam Kaza

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