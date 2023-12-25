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Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı

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Son yıllarda hayatımızın merkezine yerleşen sosyal medya gerçeği, artık dayanılmaz bir hal almaya başladı. Bunun son örneğini sırf 3-5 beğeni almak için arkadaşlarının üstüne bir kavanoz dolusu böcek boşaltan bir kullanıcı da gördük.

Son yıllarda özellikle gençler sosyal medya ile yatıp sosyal medya ile kalkıyor. Takipçi sayısı, beğeni sayıları, videoların izlenme sayıları maalesef arkadaş gruplarında kabul görmeleri için önemli bir kriter haline geldi. Bu da sırf 3-5 beğeni almak ve takipçi sayılarını artırmak için gençleri farklı yollara itiyor.

ÜZERİNE KAVANOZ DOLUSU BÖCEK BOŞALTI

Bunun son örneğini arkadaşlarının üstüne bir kavanoz dolusu böcek boşaltan bir kullanıcı da gördük. Kurgu mudur bilinmez ama görüntüler sosyal medya çılgınlığının hangi boyutlara ulaştığını bizlere bir kez daha gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3.Sayfa Teknoloji Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Mahmut AVCI:

Bunlar rahatça sebeklik yapsın diye şehadete etmiyor Anadolu insanı. Vatandaşlık kapsamı derhal gözden geçirilmeli. Memlekete faydası olmayan bensem bile derhal cikarilmaliyim

Yanıtla210
gunay yanug:

bizim medya kontrolümüz sıfır

Yanıtla01
Nazlı Muhip:

Bana yapsa öldururum

Yanıtla00
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