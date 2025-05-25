Etimesgut'ta İnşaat Halindeki Binada Yangın

Etimesgut'ta İnşaat Halindeki Binada Yangın
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Bağlıca Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaat halindeki bir binada yangın çıktı.

Yangın, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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