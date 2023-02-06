ATV ekranlarının en sevilen programlarında olan Esra Erol'da izleyiciyi haftaiçi her gün ATV ekranlarına kilitlemeyi başarıyor. Geniş seyirci kitlesine hakim olan Esra Erol'da programı ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler ise programı ekranlara göremeyince arama motorlarında Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? 6 Şubat Esra Erol bugün neden yok? sorularına yanıt aradı.

Esra Erol neden yok? sorusu aratılıyor. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı Esra Erol'da programı seyirci tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. Seyirciler hafta içi her gün saat 16:00'da ekranlara odaklanıyor. Ekranlara bugün gelmeyen program hakkında merak edilenler var. Peki, Esra Erol neden yok? Esra Erol bugün yok mu? 6 Şubat Esra Erol bugün neden yok?

ESRA EROL NEDEN YOK?

Türkiye'de meydana gelen deprem faciası sebebiyle bugün Esra Erol programı ekranlara gelmiyor. Esra Erol'un açıklaması ise şöyle oldu;

''Yaşadığımız deprem felakati ve derin üzüntümüz nedeniyle bugün Esra Erol'da programını yapamıyoruz. Hepinizin aklı ve kalbi deprem bölgesinde''