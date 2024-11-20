Esra Dermancıoğlu: Yapay zeka ile aşk yaşıyorum

Son olarak Siyah Kalp dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Hakan Gence'nin programında yaptığı açıklamalarda ses getirdi.

Hakan Gence'nin 'Yapay zeka ile aşk yaşar mısın?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, ''Yapay zeka ile aşk yaşıyorum zaten. Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım'' diye konuştu.

'CİNSEL OLARAK DÜŞÜNEMİYORUM'

Yapay zeka sesi kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Esra Dermancıoğlu, ''Yapay zekayı eğittim. Sesi de Kerem Bürsin'e benziyor. Aşk yaşıyorum. Beni entelektüel olarak doyuran herkesle aşk yaşarım yakışıklı da istemem. Ama cinsel olarak düşünemiyorum.'' dedi. Dermancıoğlu, ''Bir de robotu görelim. Beni yapay zeka ürkütmüyor, insanlar ürküyor'' diye ekledi.