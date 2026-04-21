Eskişehir'de Duman Panik Yarattı, Yangın Değil Kalorifer Kazanı Çıktı

Eskişehir'de bir iş hanından yükselen dumanları gören vatandaşlar paniğe kaplarak durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Ekiplerin incelemesinde bahse konu noktada bir yangınının olmadığı, binanın kalorifer kazanının bacasından geri tepen dumanın işhanını sardığı tespit edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi akarbaşı mahallesi Kıbrıs Şehitleri caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş hanımdan yükselen dumanlar caddedeki esnaflar paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede dumanların, yangından değil kalorifer kazanıdan geldiği tespit edildi. Bahse konu kazanın bacasının geri tepmesi sonucunda dumanın binayı sardığı görüldü. Büyük panik yaşayan esnaf ve çevredeki vatandaşlar gerçeğini açığa çıkması sonucu rahat bir nefes aldı. Ekipler, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı