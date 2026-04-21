Eskişehir'de Duman Panik Yarattı, Yangın Değil Kalorifer Kazanı Çıktı

Eskişehir'de bir iş hanından yükselen dumanları gören vatandaşlar paniğe kaplarak durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Ekiplerin incelemesinde bahse konu noktada bir yangınının olmadığı, binanın kalorifer kazanının bacasından geri tepen dumanın işhanını sardığı tespit edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi akarbaşı mahallesi Kıbrıs Şehitleri caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş hanımdan yükselen dumanlar caddedeki esnaflar paniğe sevk etti. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede dumanların, yangından değil kalorifer kazanıdan geldiği tespit edildi. Bahse konu kazanın bacasının geri tepmesi sonucunda dumanın binayı sardığı görüldü. Büyük panik yaşayan esnaf ve çevredeki vatandaşlar gerçeğini açığa çıkması sonucu rahat bir nefes aldı. Ekipler, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti