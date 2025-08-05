Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti

Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
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Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bir esnaf, denetim yapan zabıta ekiplerine saldırdı. Esnaf zabıtayı, "Seni vururum" diye tehdit etti.

Gaziantep'te skandal bir olay yaşandı. Daha önce tarihi geçmiş ürün sattığı için hakkında işlem yapılan esnafın bir kez daha aynı suçu işlediği belirlendi.

ESNAF, ZABITAYA SALDIRDI

Zabıta ekipleri, esnaf hakkında işlem yapmak için dükkana gitti. Ancak gözü dönen esnaf zabıta ekibine saldırdı. Esnafın ittiği zabıta ürünlerin üzerine düşerken yaralanmaktan son anda kurtuldu.

"SENİ GEBERTİRİM"

Hakkında işlem yapılmasına izin vermeyen esnaf, zabıtayı, "Seni gebertirim." diye tehdit etti. Dükkandan ayrılmak zorunda kalan zabıta ekipleri, polise haber verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahyed yıldız:

Laik ve kamalist toplumun çürük ahlakı işte…

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