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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentte eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz mesajında, "İlimizde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı