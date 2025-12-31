Haberler

Vali Aksoy, 12 Acil Çağrı Merkezi personelinin yeni yılını kutladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edip görevlilerin yeni yıllını kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aksoy, müdürlükteki görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Vali Hüseyin Aksoy gelen ihbarlar, merkezde yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında çalışanlardan bilgi aldı. 112 personelinin güvenlik güçlerinin ve görevi başındaki tüm kamu çalışanlarının yeni yılını kutlayan Vali Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan tüm personele özverili ve fedakar çalışmaları için teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini ve sağlığını sağlamak adına gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyorsunuz. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

