Eskişehir Valiliği, kamuya ait alanlar ile özel mülklere bırakılan terk edilmiş, hurda ve atıl durumdaki araçların toplatılmasına ilişkin genel bir emir yayımladı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz imzasıyla yürürlüğe giren kararda; söz konusu araçların patlama, yanma, uyuşturucu kullanımı ve terör eylemlerinde El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği kurulması gibi hayati güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekildi.

Eskişehir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan genel emir ile artan araç yoğunluğu ve otopark ihtiyacının yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine yol açan atıl araçlara yönelik tedbirler yeniden düzenlendi. Kararda, özellikle vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla acil idari tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Genel emir kapsamında; cadde, sokak, meydan, park gibi kamusal alanlar ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda kullanılmaz halde bırakılan veya makul süre üzerinde parklanma yapan araçlar ve parçaları kolluk ile zabıta birimlerince tespit edilecek. Yapılan denetimlerde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen araç sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanacak.

Trafikten men edilen araçlar 6 ay içinde alınmazsa Hazinece satılacak

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hatırlatıldığı emirde, trafikten men edilerek otoparklara çekilen veya buluntu olarak alıkonulan araçların sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmaması ya da aranmaması halinde Hazinece satılacağı ifade edildi. Satıştan elde edilen bedellerin emanet hesabına alınacağı, 5 yıl içinde hak sahiplerince başvuru yapılmaması durumunda ise Hazineye irat kaydedileceği bildirildi.

Ayrıca 2026/7 sayılı yeni kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Valiliğin 2 Şubat 2022 tarihli ve 2022/1 sayılı "Hurda/Atıl Araçlarının Toplatılması" konulu eski genel emrinin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı