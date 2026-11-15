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Eskişehir Tepebaşı'nda hasarlı araçla seyreden sürücü 1.64 promil alkollü çıktı

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Eskişehir Tepebaşı'nda hasarlı araçla seyreden sürücü 1.64 promil alkollü çıktı Haber Videosunu İzle
Eskişehir Tepebaşı'nda hasarlı araçla seyreden sürücü 1.64 promil alkollü çıktı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hasarlı halde trafikte ilerleyen otomobil polis tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi'nde durduruldu; sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen otomobilin alkollü sürücüsüne işlem yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kazaya karıştığı öngörülen ve hasarlı bir şekilde trafikte ilerleyen 06 BFH 407 plakalı otomobil, durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin araç etrafında güvenlik önlemleri alarak yasal işlemlere başladığı sırada, sürücü koltuğunda bekleyen M.I. isimli kadın, otomobili geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kısa sürede durdurulan araç ve sürücüsü kontrol altına alındı.

Sürücünün kızını bahane ederek olay yerinden evine gitmeye çalıştığı görüldü. Olay yerinde yapılan alkol muayenesinde M.I.'nın 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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