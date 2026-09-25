Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda denetimde durdurulan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda denetimde durdurulan sürücü aracını bırakıp kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda yapılan trafik denetiminde polis tarafından durdurulan bir sürücü, kontrol edileceği sırada otomobilini cadde ortasında bırakıp kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, terk edilen 11 EA 378 plakalı araç çekiciyle caddeden kaldırıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan bir sürücü, otomobilini terk edip kaçtı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrakları kontrol edilirken, alkol testi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç ve sürücüleri hakkında işlem uygulandı. Ekipler tarafından kontrol edilen 11 EA 378 plakalı otomobil sürücüsü L.B. isimli şahsın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye 25 bin TL ceza yazılırken, aracı çekici ile otoparka çekildi. Sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Aracını cadde ortasında terk etti

Polis ekiplerince durdurulan 11 EA 378 plakalı otomobilin sürücüsü ise kontrol edileceği esnada aracını terk ederek bölgeden kaçtı. Neden kaçtığı bilinmeyen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Terk edilen araç çekici vasıtasıyla caddeden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda turnike için öğrenci başına 6 bin TL istendi iddiası! CHP'li Öztürkmen belgeleri gösterdi

Okul kapısına turnike koydular! Parası çocuklardan istendi
Almanya'da üç çocuk annesi Türk kadın sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü! Ayrı yaşadığı eşi gözaltında

3 çocuk annesi sığındığı merkezde öldürüldü! Eşi gözaltında
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Oscar ödüllü yıldız Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi

Büyük hayal kırıklığı! BM'de Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi