Eskişehir Tepebaşı'nda denetimde durdurulan sürücü aracını bırakıp kaçtı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde durdurulan bir sürücü, otomobilini terk edip kaçtı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin gerekli evrakları kontrol edilirken, alkol testi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araç ve sürücüleri hakkında işlem uygulandı. Ekipler tarafından kontrol edilen 11 EA 378 plakalı otomobil sürücüsü L.B. isimli şahsın yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye 25 bin TL ceza yazılırken, aracı çekici ile otoparka çekildi. Sürücü, gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Aracını cadde ortasında terk etti

Polis ekiplerince durdurulan 11 EA 378 plakalı otomobilin sürücüsü ise kontrol edileceği esnada aracını terk ederek bölgeden kaçtı. Neden kaçtığı bilinmeyen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Terk edilen araç çekici vasıtasıyla caddeden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı