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Eskişehir Sivrihisar'da rüzgarda devrilen kavak, elektrik hattına zarar verdi

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Eskişehir Sivrihisar'da rüzgarda devrilen kavak, elektrik hattına zarar verdi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki kırsal İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili olan rüzgar nedeniyle bir kavak ağacı devrildi. Elektrik tellerine düşerek hatta maddi hasar veren ağaç nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı, kaldırma çalışması başlatıldı.

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sebebi ile devrilen kavak ağacı elektrik hattına zarar verdi.

Sivrihisar'ın kırsal İğdecik Mahallesi'nde yağmur sonrası etkili olan rüzgar, bir kavak ağacının devrilmesine sebep oldu. Elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaç hatta maddi hasar verirken, olayda şans eseri can veya mal kaybı yaşanmadı. Devrilen ağ ağacı kaldırma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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