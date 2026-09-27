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Eskişehir Sivrihisar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, yaralanan olmadı

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Eskişehir Sivrihisar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, yaralanan olmadı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi geçişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu; ekipler güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı.

Eskişehir-Ankara karayolu Sivrihisar ilçesi geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır bariyerlere çarptı; kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yolda güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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