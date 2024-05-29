Eskişehir Polisi Parklarda Şüphelilere Denetim Yaptı

Eskişehir polisi, halkın huzur ve güvenini sağlamak için parklarda şüphelilere yönelik denetim yaptı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün 00.30 ile 01.30 saatleri arasında Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında Yaya Devriye Timlerinin halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, 24 şahsı sorguladı. - ESKİŞEHİR