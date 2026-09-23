Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, haklarında soruşturma başlatıldı. Adreste 89 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 52 sentetik ecza hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik faaliyetler sürüyor. Bu kapsamdaki çalışmalar neticesinde, Odunpazarı ilçesindeki adreste uyuşturucu suçundan aranan bir şahsın saklandığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, 22 Eylül 2026 tarihinde şahsın adresinde yapılan aramada, 89 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 52 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 1 şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Faturası 38 milyar lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım bombaları patlatacak
Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Ankara'da akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm! Çalışır haldeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

Motoru çalışır haldeki otomobilde 2 ceset! Ne silah var ne bıçak
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı

Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti