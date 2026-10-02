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Eskişehir Odunpazarı'nda LPG sızıntısına rağmen sigarayla gezen vatandaş şaşırttı

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Eskişehir Odunpazarı'nda LPG sızıntısına rağmen sigarayla gezen vatandaş şaşırttı
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Eskişehir Odunpazarı'nda bir kaportacı dükkanındaki araçta LPG sızıntısına rağmen bir vatandaş otomobilin yanında elinde sigarayla rahatça gezdi. Esnaf Ramazan Tahtacı'nın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde çevredekilerin şaşkın bakışları yer aldı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde bir kaportacı dükkanındaki araçta meydana gelen LPG sızıntısına rağmen otomobilin yanında elinde sigarayla duran vatandaşın rahatlığı şaşırttı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan bir sanayi Sitesi'nde kaporta tamiri yapan esnaf Ramazan Tahtacı, iş yerinde kaydettiği ilginç bir anla dikkat çekti. Tamir için dükkana getirilen bir aracın LPG sistemindeki sızıntı tehlikesine aldırmadan bir vatandaşın elinde sigarayla gezmesi ve rahat tavırları pes dedirtti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, çevredekilerin de şaşkın bakışlarına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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