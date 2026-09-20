Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil kavşakta çarpıştı; kaza anı kameraya yansıdı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anı bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Zümrüt Caddesi ile Koza Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zümrüt Caddesi üzerinden Koza Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen bir otomobile, o sırada Zümrüt Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpışma anı ise çevrede bulunan bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı