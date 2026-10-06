Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil çarpıştı; kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil çarpıştı; kazada ölen ya da yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki İki Eylül Caddesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu ve tramvay seferleri kısa süreli aksadı; araçların kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Z.S. idaresindeki 06 DOS 395 plakalı otomobil ile M.E.Ş. kontrolündeki 06 BLC 637 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle cadde üzerindeki tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay trafiği normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılar

Müzisyenleri paraya boğdular: Deste deste saçıldı

Zelenski: Türk gemisini Rus dronları vurdu

Zelenski, Rusya'yı suçladı: Türk gemisini vurdular, kaptan öldü
Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Ormanda Gökçe'nin boğazını kesen katille ilgili şoke eden gelişme

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Değeri dudak uçuklatıcı
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray'a mı dönüyor? Dursun Özbek'ten açıklama geldi
Park halindeki araçta kurşun yağmuru! 34 yaşındaki adam kurtarılamadı

Şehrin ortasında kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu