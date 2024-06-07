Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Eskişehir'de internet sitesi üzerinden ilanlar yayınlayarak fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 11 kişi kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

FUHUŞ SİTESİ ÜZERİNDEN 4 İLDE ORTAK OPERASYON

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro amirlikleri tarafından, Eskişehir'de fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu bir internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Eskişehir, Adana, İstanbul ve Antalya ilerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana'da 8, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bulunan bir kişi en çok dikkat çeken isim oldu.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FUHUŞTAN 22 MİLYON LİRA PARA ELDE ETTİLER

Şüphelilere, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin TL para için 'Suçtan kaynaklanan Mal Varlığını Değerini Aklama' maddesinden ayrıca işlem yapıldı.

145 KADINA YÜZ BİNLERCE LİRA CEZA YAZILMIŞTI

Öte yandan aynı dosya çerçevesinde geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 145 kadına 631 bin 330 TL para cezası yazıldığı, fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle yakalanan 49 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı öğrenildi.