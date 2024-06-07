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Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

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Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılardan biri ise oldukça dikkat çekti.

Eskişehir'de internet sitesi üzerinden ilanlar yayınlayarak fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 11 kişi kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

FUHUŞ SİTESİ ÜZERİNDEN 4 İLDE ORTAK OPERASYON

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Teknik Büro amirlikleri tarafından, Eskişehir'de fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu bir internet sitesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Eskişehir, Adana, İstanbul ve Antalya ilerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana'da 8, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bulunan bir kişi en çok dikkat çeken isim oldu.

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

FUHUŞTAN 22 MİLYON LİRA PARA ELDE ETTİLER

Şüphelilere, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin TL para için 'Suçtan kaynaklanan Mal Varlığını Değerini Aklama' maddesinden ayrıca işlem yapıldı.

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

145 KADINA YÜZ BİNLERCE LİRA CEZA YAZILMIŞTI

Öte yandan aynı dosya çerçevesinde geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 145 kadına 631 bin 330 TL para cezası yazıldığı, fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle yakalanan 49 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Eskişehir 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Hüsamettin Yağcı:

Ne turde olursa olsun yapanda aracilik edenlerde yer temin edende sucludur. Turk aile yapisina uymaz…

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4
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hakan er:

İdam şart

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Mehmet Sinan Bayram:

boyumu , islevi mi ? :)

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5
yanıtYanıtla
Tefen Yolları:

kısacık baksana belli değilmi

yanıt7
yanıt0
Ejderha Dövmeli Herif:

Boyu değil işlevi önemli.

12
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harun yakar:

Veresiye defteri varmıydı acaba

6
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Güray Dilli :

Ne memleket be , ne ararsan var

6
1
yanıtYanıtla
Bükücü:

Polis sanki çocuğun elinden tutuyor :))

2
0
yanıtYanıtla
akrep kral:

çaycı Hüseyin'in orda ne işi var

1
0
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Ubeydullah Kılınçaslan:

Cüce senide mi bulaştırdılar bu işe :)

0
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