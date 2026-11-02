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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın cep telefonuyla kaydedildi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın cep telefonuyla kaydedildi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe oluştururken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde boş arazide çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sivrihisar ilçesi kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bölgede endişe oluştururken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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