Haberler

Eskişehir Emniyet Müdürü Yılmaz, Polis Merkezlerini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Merkezi Amirlikleri'ni ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, polis merkezi amirliklerini ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirlikleri'ni ziyaret etti. Denetim ve incelemelerde bulunan İl Müdürü Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. İl Müdürü Yılmaz, emniyet personeli ile de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti

Reyting rekortmeni dizinin setinde izdiham! Başrol zor anlar yaşadı
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.