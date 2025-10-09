Eskişehir Emniyet Müdürü Yılmaz, Polis Merkezlerini Ziyaret Etti

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, polis merkezi amirliklerini ziyaret ederek denetim ve incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirlikleri'ni ziyaret etti. Denetim ve incelemelerde bulunan İl Müdürü Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. İl Müdürü Yılmaz, emniyet personeli ile de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR