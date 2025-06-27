Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Bekçi Seyit Can Tek'in Cenaze Törenine Katıldı

Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Bekçi Seyit Can Tek'in Cenaze Törenine Katıldı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, bekçi Seyit Can Tek'in vefat eden annesi Hediye Tek'in cenaze törenine katıldı ve merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, bekçi Seyit Can Tek'in vefat eden annesinin cenaze törenine katılım sağladı.

Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Seyit Can Tek'in annesi Hediye Tek vefat etti. Hediye Tek için düzenlenen cenaze törenine yakınları ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz katılım sağladı. Merhumun yakınlarına başsağlığı dileyen Müdür Yılmaz, cenaze töreninin ardından Hacı Bektaş Veli Vakfı Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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