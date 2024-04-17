Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Bayram Trafik Denetimi Raporu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı tatili boyunca yapılan trafik denetimleri ve meydana gelen kazalarla ilgili bilgi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, 5 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında 55 farklı noktada 331 trafik ekibi ve bin 398 personel ile trafik denetimi gerçekleştirilirken, 728 otobüste yolculuk yapan 27 bin 894 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Denetimlerde, 23 bin 293 araç kontrol edilirken, hatalı olduğu belirlenen 7 bin 221 araç sürücüsüne farklı maddelerden ceza uygulandı. Ayrıca 256 araç trafikten men edildi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca, kent genelinde 81 yaralanmalı, 89 maddi hasarlı olmak üzere 170 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 138 kişi yaralanırken, herhangi bir hayat kaybı yaşanmadı. - ESKİŞEHİR