Eskişehir'de silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'deki silahlı kavga olayıyla ilgili yakalanan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Alemdar Bey Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Mustafa Ö. ile Baran K. ve D.D. arasında tartışma çıkmış kavgaya dönüşen olayda Mustafa Ö., yanındaki silah ile Baran K.'yi (23) yaralamıştı.

Polisin olaya ilişkin yaptığı çalışmada yakalanan şüpheli Mustafa Ö.'nün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı