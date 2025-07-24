Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Eren Arslan'ın babası: "Oğlum ters rüzgara yakalanarak yangının ortasında kalmış"

Eskişehir'de meydana gelen orman yangınında şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Arslan, "Yetkililerden henüz bir açıklama duymadım. Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış oğlum. En son pazar akşamı görüşmüştük. Eve gelmişti. Birkaç eşya almıştı yanına ama bize bir şey söylemedi" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan 23 yaşındaki AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan'ın babası Gürsel Arslan, oğlunun cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumuna geldi. Acılı baba, oğlunun her zaman fedakar bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Oğlum en son Adıyaman'daki depremde görev almıştı. Evde durmazdı. AKUT'taki ağabeyleri nereye çağırırsa oraya giderdi. Bize haber vermeden giderdi. Son olayda da öyle olmuş. Kendisine ulaşamadık. Yetkililerden henüz bir açıklama duymadım. Ters rüzgarda yangının ortasında kalmış oğlum. En son pazar akşamı görüşmüştük. Eve gelmişti. Birkaç eşya almıştı yanına ama bize bir şey söylemedi. Ben bir yerlere gideceğini biliyordum. Boş durmuyordu. Endüstri mühendisliği üzerine bir ofis açmıştı kendisine. Ofisi açmasına rağmen AKUT'un eğitimine katılmıştı. Ben de işinin başında durması gerektiğini söylemiştim. İkisini de bir şekilde hallederim demişti. Hep yardımsever biriydi. Benimle de iletişime geçerdi. Kişileri kurtardığında gazetecileri oraya çağırmamı söylerdi. Gurur duyuyorum oğlumla. Doğayla uğraşan birisiydi. Dün kızımla konuştum. Ağabeyinin ağaçları ve kuşları kurtardığını ve cennete gittiğini söyledi" dedi. - ANKARA