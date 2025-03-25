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Eskişehir'deki İzinsiz Gösterilerde 14 Kişiye Yurtdışı Yasağı

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Eskişehir'de 5 gündür süren izinsiz gösteriler nedeniyle gözaltına alınan 14 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla yurtdışına çıkış yasağına tabi tutuldu. Protestolar sırasında 27 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 14 şahsa yurtdışı yasağı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 5 gündür devam eden izinsiz gösterilen gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şahıs hakkında mahkeme, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağına hükmetti.

Kentin çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen izinsiz protesto eylemleri sırasında polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı. Yapılan açıklamada 27 şahsın gözaltına alındığı, 33 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 14'ü bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme 14 şahsa adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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