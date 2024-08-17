Eskişehir'deki işlek parklarda yapılan çalışmalarda 42 şahıs sorgulandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında 42 şahıs sorgulandı.
Eskişehir'deki işlek parklarda polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 42 şahıs sorgulandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü yaya devriye timlerince 15 Ağustos tarihi 21.30-00.00 saatleri arasında; Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dede Korkut parklarında, şok uygulama ve çalışmalarda 42 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR