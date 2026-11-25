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Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin naaşı, adli tıp işlemleri için Ankara'ya getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehitlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanması için Ankara'ya getirildi. Şehit askerlerin otopsi işlemlerin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı