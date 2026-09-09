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Eskişehir’deki anız yangını ekipleri harekete geçirdi

Eskişehir’deki anız yangını ekipleri harekete geçirdi
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Eskişehir’de çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alındı.

Eskişehir'de çıkan anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alındı.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Karaçobanpınarı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme riskine karşı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, yangın söndürme araçları ve personeller destek amacıyla hızla bölgeye hareket etti. Ekiplerin etkin ve yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgedeki durumu takip etmek ve muhtemel yeni parlama risklerini tespit etmek amacıyla yangın söndürme helikopteriyle de havadan gözlem uçuşu gerçekleştirildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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