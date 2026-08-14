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Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Eskişehir'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu Bursa istikametinde İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edilirken, kaza sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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