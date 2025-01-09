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Eskişehir'de Yokuştan Düşen Genç Kadın Yaralandı

Eskişehir'de Yokuştan Düşen Genç Kadın Yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde alkol alan bir genç kadın, kaldırımın yanındaki yokuştan düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yol kenarındaki yokuştan yaklaşık 10 metre aşağıdaki toprak zemine düşen genç kadın yaralanırken, 2 arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde alkol alan Ayşenur Y., kaldırımın yan tarafında bulunan eğimli araziye düştü. Kaldırımdan yaklaşık 10 metre aşağıdaki toprak zemine düşen genç kadın yaralandı. Yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan Ayşenur Y., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Ayşenur Y.'nin 2 arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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