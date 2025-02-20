Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Eskişehir'de yere izmarit atanlara 2 bin 953 lira ceza

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de zabıta ekiplerince yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası kestiği çalışmalarda kimisi ceza yiyen eşine kızdı, kimisi bir daha atarsam parasını da veririm dedi, bazıları da arkadaşlarını arayıp uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak karar aldıkları kararla yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu atan vatandaşlara zabıta tarafından 2 bin 953 lira idari para cezası kesileceğini duyurmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince dün bu kararla alakalı çalışma yapıldı. Sivil ekiplerce Espark AVM önünde yapılan çalışmalarda vatandaşlar izlenirken, yere sigara izmariti atan vatandaşlara işlem yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmalarda 15 kişiye işlem yapıldı.

KİMİSİ CEZA YİYEN EŞİNE KIZDI

İşlem yapan vatandaşlardan bazıları hatasını kabul edip çalışmayı yerinde bulurken, bazıları ise kararı duymadığını belirtti. Öte yandan çalışmalarda ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Sigara izmaritini yere attığı, için 2 bin 953 lira idari para cezası kesilen vatandaşlardan biri, işlem yapılırken bir sigara daha yakarken, "Yere atarsam bunun da parasını öderim" dedi. Yine çalışmalarda işlem yapılan vatandaşın eşi, kocasına kızarak, "hadi eve gidelim tadım kaçtı" dedi. Arkadaşı ceza yiyen vatandaş ise diğer arkadaşlarını arayıp, bahse konu bölgede ceza yazıldığı konusunda uyarıda bulundu. Ceza yiyenleri görenler ise çöp kutuları önünde yoğunluk oluştu.

İzmariti yere atıp ceza yedi, tekrar sigara yaktı

"BİR DAHA ATARSAK BEDELİNİ ÖDERİZ"

İşlem yapılırken sigara yakan Kamil Kayıhan, "Bir daha atarsak bedelini öderiz. Bu işe biraz daha mali olarak bakıldığını düşünüyorum. Bir, iki kişiye ceza yazmakla çözülecek bir şey değil" dedi.

Arkadaşı ceza yiyen Ömer Belli, "Bilinçli olsak daha güzel olur. Bu cezayla iş fırsata çevrilmemeli. Başka şeylerde de bu şekilde uygulama olmalı. Atılmaması daha iyi, bence de atmasınlar. Bilinçli olmaları lazım. Arkadaşım bir daha inşallah yere izmarit atmaz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAHA ÇOK DİKKAT EDECEĞİM"

Kararı bildiğini fakat dalgınlığına geldiğini söyleyen bir başka vatandaş, "Az önce izmariti yere attım. Çöp kutusunu aradım, göremedim. Kararı biliyordum ama dalgınlığıma geldi. Belediyenin işi kolaylaştırması lazım. İzmarit atacak daha çok yer olursa daha iyi olur. Yere izmarit atmayın" dedi.

İzmariti yere atıp ceza yedi, tekrar sigara yaktı

Karardan haberi olmayan bir başkası ise "İzmariti yere attığımdan dolayı ceza yedim. Karardan haberim yoktu, ilk defa duydum. Genelde çöp kutusu bulduğum zaman orada söndürüyorum. Artık daha çok dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de yere izmarit atanlara 2 bin 953 lira ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
img

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek
img

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCihangir Canavarı:

O yolu yaparken vatandaştan harcama iştirak al, yolu temizlerken varandaştan çtv al, ama vatandaş yolu kirletti diye ayrı ceza kes. Peki yollar kirlenmeyince, temizlik işçileri azalıp, çevre temizlik vergileri düşecek mi? Hayır tabi ki.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Eskişehir'deki bu uygulama hoşuma gitti.Heryerde uygulanmasını isterim.Bazan söndürmeden bitti yerde bırakıveriyor o kadar küstahlık yani

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımi:

aynisi boludada var ama sorun bakalim uygulayan var mi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas sahneye tabutları getirdi, verdiği 2 mesaj törenin önüne geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.