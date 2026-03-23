Çevre yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de 76 yaşındaki Fevzi F., üst geçidi kullanmayarak çevre yolunda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Melih S. de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Fevzi F., yanındaki üst geçidi kullanmak yerine çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şahin D.'nin (23) idaresindeki 41 B 6550 plakalı otomobil, yaşlı adama çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan Fevzi F. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Melih S. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fevzi F., ağır yaralı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan yolcunun ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor! Arda'dan derbiye damga vuran hareket
Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu

Senatör Graham'dan ABD ordusunu bitirecek çağrı! Geçmişi çabuk unuttu
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama

Yok böyle karşılama! Dünyaya resmen gözdağı verdiler
Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız

Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Bakan Çitçi'nin Türkiye'de örnek aldığı isim: Bir gün onun gibi olmak isterim

İşte Bakan Çiftçi'nin idolü: Bir gün onun gibi olmak isterim