Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 950 şahıs sorgulandı ve 264 araç kontrol edildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında 950 kişi sorgulanırken, 264 araç kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, trafik ihlalleri nedeniyle 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 950 şahıs sorgulanırken, 264 araç kontrol edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce belirli saatler arasında 4 ayrı noktada yol uygulaması ile il genelindeki park, cadde ve ara sokaklarda ring halinde 97 personel ve 19 ekibin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 950 şahıs sorgulanırken;1 şüphelinin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranması olduğu, 2 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yine uygulamalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 dolu kartuş, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 bıçak, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 264 araç kontrol edilirken, 10 sürücüye çeşitli ihlallerden 25 bin 855 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR