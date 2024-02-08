Eskişehir'de yapılan çalışmalarda 950 şahıs sorgulandı ve 264 araç kontrol edildi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 950 şahıs sorgulanırken, 264 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce belirli saatler arasında 4 ayrı noktada yol uygulaması ile il genelindeki park, cadde ve ara sokaklarda ring halinde 97 personel ve 19 ekibin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 950 şahıs sorgulanırken;1 şüphelinin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan aranması olduğu, 2 şüphelinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yine uygulamalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 dolu kartuş, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 bıçak, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 264 araç kontrol edilirken, 10 sürücüye çeşitli ihlallerden 25 bin 855 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR