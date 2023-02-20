Eskişehir'de yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği ileri sürülen sanık hakim karşısında

Eskişehir'de geçen yıl yakınlarına ait 2 evi benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuklu sanık İlker K. ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık İlker K, müştekiler Ramazan ve Bekir Karakuş'tan özür dileyerek, pişman olduğunu belirtti.

Olay günü akşamı arkadaşlarıyla alkol aldığını ifade eden İlker K, şunları söyledi:

"Babam ve Ramazan'ın arasındaki alacak verecek tartışması ve hakaretler aklıma geldi. Arkadaşımdan beni eve bırakmasını istedim. Motosikletimi aldım Fevzi Çakmak Mahallesi'ne doğru yola çıktım. Mahallenin girişinde aklıma geldi. 'Bunlar neden babama böyle yaptılar' diye düşündüm. Motosikletimde bulunan benzini çekip yanımdaki bidona koydum. Gece geç saatlerde önce Bekir'in evine gittim. Sokağın sonunda bir kişiyi görünce korkup oradan ayrıldım. Sonra Ramazan'ın evine gittim. Pencerelerin önüne benzini döktüm ve ateşi yaktım. Alev almaya başladı. Evin karşısındaki parka gittim. Yangının çıkışını ve kendiliğinden sönüşünü gördüm. Büyük bir yangın olmadı. Benim kastım kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi. Sadece biraz yangın çıkarıp onları korkutmak istedim."

"Korkutmaya yönelik yangın çıkardım"

Ramazan Karakuş'un evindeki alev söndükten sonra Bekir Karakuş'un evine gittiğini anlatan İlker K, "Evin camının önünde eski bir koltuk vardı. Benzini oraya döküp ateşledim. Koltuk birden alev aldı. Ben de heyecanlanıp motosikletimle hemen kaçtım. Eve geldim, olayı kimseye anlatamadım. Evin önündeki koltuğun alev alışı gözümün önünden gitmiyordu. Sonra alkollü olduğum için sızmışım. Bekir amcamın evinin önündeki koltuğu yakarken de sadece korkutmaya yönelik yangın çıkardım. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim." diye konuştu.

Sanık ile aralarında bir husumet bulunmadığını söyleyen müşteki Ramazan Karakuş ise "Sanığın babası Mehmet K, bir süre benimle birlikte çalıştı. Motosiklet alışverişi ve kredi kartı ödemesinden kaynaklı,1,5 ay önce Bekir, ben ve Mehmet arasında tartışma yaşanmıştı. Bir arbede meydana geldi ancak şikayetçi olmadı kimse. Olay sabahı sanık, babasıyla aramızdaki olayı sordu ve ben olayın kapandığını söyledim. Sanıkla aramızda bir tartışma çıkmadı. Sanıkla veya ailesiyle aramızda bir husumet bulunmamaktadır. Sanıktan şikayetçi değilim." dedi.

"Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler"

Yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini ve şikayetinin sürdüğünü kaydeden müşteki Bekir Karakuş da "Ramazanın evinin yakılışını komşularının kamerasından gördüğümde benim evimi de İlker'in yaktığını anladım. Olay günü komşularımız bizi uyandırdı. Ev yarıya kadar yanmıştı. Eşim ve kızım gazdan zehirlendiler, doğal gaz borusu da yanmıştı. Hastanede yattılar. 1 gecede beni sokakta bırakacak hale getirdi. Evim yıkıldı. Zararım çok. Zararım giderilse dahi ben şikayetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de geçen yıl 23 Ekim'de İlker K, akrabası Ramazan Karakuş'un Şarhöyük Mahallesi'ndeki, Bekir Karakuş'un ise Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak'taki evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.