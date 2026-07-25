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Eskişehir’de yağmur sonrası 3 aracın karıştığı trafik kazası, 2’si ağır 6 yaralı

Eskişehir’de yağmur sonrası 3 aracın karıştığı trafik kazası, 2’si ağır 6 yaralı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir D-200 kara yolunun Eskişehir istikameti Sivrihisar ilçesi Kertek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 80 HH 027, Ö.U. idaresindeki 06 DY 7502 ve M.Z.Ş. idaresindeki 44 PY 139 plakalı araçlar, henüz bilinmeyen bir sebeple yağmur sonrası kayganlaşan zemin sebebi ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan H.Ş., I.Ö., A.U., R.Ö., Ö.T.U. ve U.K. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan R.Ö. ve H.Ş.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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