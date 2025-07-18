Eskişehir'de Yabancı Uyruklu Kadın Vahşice Öldürüldü

Eskişehir'de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde bıçaklanarak vahşice öldürülen yabancı uyruklu kadının ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Engelli çocuğuyla yaşadığı öğrenilen kadının 1'i engelli 4 çocuğu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda dün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1'i engelli 4 çocuk annesi yabancı uyruklu Shabana Solaıman K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Öldürülen kadının bulunduğu daireye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

4 çocuk koruma altına alındı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Daire kapısı mühürlenirken kadının 4 çocuğundan sadece engelli olanı ile yaşadığı öğrenildi. 4 çocuk, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Sabah 05.30'du, zilimiz çaldı"

Öldürülen kadınla aynı sokakta yaşayan Sevim Akgün, "Bizim apartmanımızın kamerası var. Genelde polisler gelir, kameradan inceler. Çünkü bizim burada hırsızlık da oluyor, kaçan eden de oluyor. Biz alışığız. Sabah 05.30'du, zilimiz çaldı. Ben 'Kim o' dedim. 'Polis' dedi, 'Kameraya bakacaktık' dedi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR