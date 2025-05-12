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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Şüpheli Yaşanan Çatışmalarla Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 53 Şüpheli Yaşanan Çatışmalarla Yakalandı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 53 şüpheliye işlem yapıldı. Çok sayıda narkotik madde ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 şüpheliye işlem uygulanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 42 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 53 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı ve 50 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca, 21,21 gram metamfetamin, 82 adet sentetik ecza, 40,64 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 541,22 gram bonzai, 4 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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