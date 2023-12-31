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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 29 gram metamfetamin, 106 adet sentetik ecza hap, 11 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 ise şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Suçlar Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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