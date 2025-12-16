Eskişehir'e uyuşturucu getirmek isteyen şüpheliler jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e sevk edileceğini öğrenen jandarma, üç şahsın içinde bulunduğu araçta çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; Afyonkarahisar'dan temin edilen uyuşturucunun Eskişehir'e getirileceği bilgisi alındı. Seyitgazi ilçesinde tespit edilen bir araçta ve araç içerisindeki 3 şahsın üzerinde, yapılan aramada, 42 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet çakmak ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında, çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR