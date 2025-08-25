Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şahıs İşlem Gördü

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 24 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 18-25 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 16,64 gram metamfetamın maddesi, 207 adet sentetik ecza hapı, 0,93 gram esrar maddesi, 13 ecstasy hap ve 53,38 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 19 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 24 şahıstan 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR