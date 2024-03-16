Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve Eskişehir'de uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken, 43.63 gram metamfetamin, 28.21 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - ESKİŞEHİR