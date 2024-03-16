Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretine yönelik 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ile bunları kullanmaya yarayan aletler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve Eskişehir'de uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken, 43.63 gram metamfetamin, 28.21 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti kapsamında işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli? Mehmet Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mut Belediye Başkan adayı Mehmet Demir kaç yaşında, nereli? Recep Gül kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Mezitli Belediye Başkan adayı Recep Gül kaç yaşında, nereli? Ömer Ali Bilgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Gülnar Belediye Başkan adayı Ömer Ali Bilgin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title