Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 138 Gram Esrar ve 1 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve Eskişehir'de uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden; 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Şüphelilerin haklarında "uyuşturucu madde ticareti" kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri akabinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR