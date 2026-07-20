Haberler

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Bir tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda esrar, sentetik hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde, Odunpazarı ilçesinde satmak için uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda ticari bir taksi içerisinde yakalanan 2 şüpheli şahsın üstünde ve ikametlerinde yapılan aramada, 4,5 gram esrar ve 352 adet sentetik ecza hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 42 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü