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Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Üniversite Öğrencisi Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Elif Nur Aydın, ders çıkışında fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Eskişehir'de ders çıkışında fenalaşarak yere yığılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Nur Aydın (25), dün ders çıkışı fakülte binasının önünde fenalaştı. Bir anda yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde otopsi yapılacak olan Aydın'ın cenazesinin daha sonra memleketi Antalya'ya gönderilerek defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, Elif Nur Aydın'ın vefatıyla ilgili yayınladığı taziye mesajında, "Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine baş sağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kalp Krizi 3-sayfa Eğitim Sağlık Aydın Hukuk

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