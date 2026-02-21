Haberler

Otomobil ticari taksiye çarptı, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir çevreyolunda bir otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olayda iki araç da kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de otomobilin ticari taksiye çarptığı kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.A. idaresindeki 35 AGC 266 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kendiyle aynı yönde ilerleyen M.C. idaresindeki 26 T 0408 ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta kullanılmaz hale geldi. Ticari taksi de yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli kadın ve 2 aracın sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


