Eskişehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1'in Durumu Ağır

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan panelvan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, 75. Yıl Mahallesi 2004. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki panelvan araç, E.K. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araçta bulunan M.Ç., M.Ç. ve N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Ç., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan sürücü M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR